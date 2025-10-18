Dos detenidos por robar en el interior de un coche en Palma

Un agente de la Policía Nacional, de espaldas. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a dos jóvenes por supuestamente robar en el interior de un vehículo que estaba estacionado en la vía pública en el barrio palmesano del Amanecer.

En las últimas semanas, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares, habían sido interpuestas numerosas denuncias por robos en vehículos en el barrio.

La Policía habían recibido múltiples quejas por parte de los vecinos por la situación de inseguridad y por ello establecieron dispositivos de vigilancia en calles y zonas de aparcamiento de la zona.

Sobre las 04.00 horas del pasado martes los agentes que estaban de guardia observaron a dos hombres con actitud sospechosa merodeando entre los vehículos estacionados y que, al percatarse de la presencia policial, se separaron con la aparente intención de huir.

Un policía a bordo de una moto siguió a uno ellos que, a paso acelerado, realizó gestos extraños como si estuviera escondiendo entre su ropa algún objeto.

En un momento dado se acercó hasta la marquesina de un establecimiento y se desprendió de algún objeto, abandonando el lugar para tratar de reunirse de nuevo con su acompañante.

Los agentes les interceptaron a los dos y, tras identificarles, revisaron los lugares por los que habían pasado por si se hubieran desprendido de algún efecto robado.

En la citada marquesina encontraron un martillo utilizado para fracturar las lunas de los coches y una tarjeta de crédito a nombre de una tercera persona.

Debajo de la rueda de un coche localizaron un reloj inteligente, un teléfono móvil y diversa documentación personal. Bajo una furgoneta, una mochila de color negro con una caja de herramientas, un ordenador portátil, un dispositivo de almacenamiento y unos auriculares en su interior.

Una vez recuperados los objetos y habiendo localizado al dueño de los mismos, este informó a los agentes que había dejado su vehículo estacionado y cerrado en la calle Roser, en el Amanecer.

Los dos jóvenes, de origen argelino, fueron detenidos como supuestos autores de un delito de robo con fuerza.