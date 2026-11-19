Dos detenidos al ser sorprendidos con drogas en un coche que circulaba en dirección contraria en Eivissa - POLICÍA NACIONAL

EIVISSA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Eivissa a dos hombres como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas al ser sorprendidos con droga a bordo de un vehículo que circulaba en dirección contraria.

Según ha informado la Policía en un comunicado, agentes del Grupo de Atención al Ciudadano que realizaban labores de prevención observaron a un vehículo con dos ocupantes en su interior que circulaba en dirección contraria, generando una situación de riesgo clara para el resto de ocupantes de la vía.

Por eso, le dieron el alto e identificaron a los dos ocupantes, de origen español. Los agentes constataron rápidamente que el conductor mostraba posibles signos de embriaguez o de haber consumido alguna sustancia estupefaciente.

Ante esa situación, solicitaron colaboración a la Policía Local para realizar las pertinentes pruebas de alcohol y drogas.

Posteriormente, los policías nacionales realizaron un registro del vehículo, localizando en una bandolera una bolsa de plástico con unos 50 gramos de cocaína.

Asimismo, había otra bolsa que contenía en su interior un fajo de billetes de 500, 200, 100 y 50 euros que sumaban un total de 5.000 euros. Dentro de la misma bandolera, en otro compartimento, se encontraron unos 250 euros en billetes fraccionados y hachís.

También se intervinieron un ordenador y una tablet, de los cuales, los presuntos autores desconocían su procedencia.

Aunque el conductor fue informado en numerosas ocasiones de que la negativa a someterse a las pruebas constituía un delito, éste siguió rechazando pasar dichas pruebas.

Finalmente, los agentes procedieron a la detención de los dos hombres como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas. AL al conductor del vehículo también se le imputa un delito contra la seguridad vial.