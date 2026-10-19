Dos detenidos por vender drogas durante el cierre de las discotecas en Eivissa - POLICÍA NACIONAL

EIVISSA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a dos personas por supuestamente vender drogas durante el cierre de las discotecas de Eivissa, que tuvo lugar entre el 9 y el 11 de octubre.

El operativo, desarrollado por agentes del Grupo Operativo de Respuesta (GOR), tuvo como objetivo prevenir la comisión de hechos delictivos, reforzar la seguridad ciudadana y detectar posibles actividades relacionadas con el tráfico y la tenencia de sustancias estupefacientes en las zonas de ocio nocturno.

Como resultado de las actuaciones policiales, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares, se levantaron 116 actas de incautación de sustancias estupefacientes y se arrestó a dos personas como supuestos autores de delitos contra la salud pública.