Dos detenidos por vender drogas a menores de edad en Eivissa

Detenidos en Eivissa dos hombres que supuestamente vendían drogas a menores de edad - POLICÍA NACIONAL

EIVISSA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres por supuestamente vender drogas a menores de edad en Eivissa.

Según ha informado la Policía este viernes, la intervención se inició tras una llamada recibida en el 091 en la que un padre alertaba de que varias personas habían vendido drogas a su hijo menor de edad.

Este padre facilitó la matrícula del supuesto vehículo utilizado, que el Grupo Operativo de Respuesta localizó en el aparcamiento de un supermercado de la ciudad.

Los agentes iniciaron una vigilancia y observaron cómo dos hombres, desde el interior del vehículo, realizaban una transacción compatible con la venta de droga.

Así, los agentes interceptaron a los sospechosos, que llevaban en el interior del coche 14 bolsitas con un total de 13 gramos de cocaína.

También intervinieron 870 euros en efectivo, dos teléfonos móviles y varios dispositivos tipo 'vaper' modificados, presuntamente utilizados para ocultar la droga.

Los detenidos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial como presuntos responsables de un delito contra la salud pública.

La Policía Nacional continúa con las investigaciones para el total esclarecimiento de los hechos.