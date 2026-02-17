Dos guardias civiles salvan la vida a un hombre que sufrió una parada cardíaca en plena calle en Santa Ponça

Archivo - Un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial. Archivo. - GUARDIA CIVIL - Archivo

La Guardia Civil ha auxiliado a un hombre que se encontraba en grave peligro tras sufrir una parada cardíaca en la calle en la localidad de Santa Ponça.

Los hechos ocurrieron, según ha informado la Benemérita en nota de prensa, la tarde de este lunes, cuando una patrulla de la Guardia Civil de Calvià fue alertada de que un varón de 60 años se encontraba inconsciente y en parada cardíaca.

Los agentes confirmaron la gravedad de la situación y rápidamente le prestaron los primeros auxilios alternando el uso de un desfibrilador y comprensiones torácicas hasta la llegada de los servicios sanitarios.

Gracias a su rápida respuesta, la víctima logró ser estabilizada y trasladada de inmediato al centro hospitalario para recibir la atención médica necesaria.