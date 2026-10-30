Dos heridos leves tras chocar frontalmente un coche en sentido contrario y un camión en la MA-15, en Mallorca

Archivo - Ambulancia del SAMU061 en Baleares. - CAIB - Archivo

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado heridas de carácter leve a primera hora de este viernes tras registrarse un choque frontal entre un turismo que circulaba en sentido contrario y un camión en el kilómetro 12 de la carretera MA-15, según ha informado el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU 061) de Baleares.

El suceso ha tenido lugar alrededor de las 05.01 horas de la madrugada. En el turismo únicamente viajaba el conductor acompañado por un perro en el maletero --que ha salido ileso del impacto--, mientras que en el camión solo se desplazaba el chófer.

Hasta el lugar del accidente el SAMU 061 ha movilizado una unidad de Soporte Vital Avanzado (SVA) y otra de Soporte Vital Básico (SVB) para asistir a los afectados. Los heridos han sido posteriormente trasladados al Hospital Son Llàtzer y a la Mútua Balear para recibir atención médica.