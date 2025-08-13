Dos heridos leves en el choque entre un camión y un bus del TIB cerca de Estellencs

Archivo - Imagen de recurso de una ambulancia del SAMU 061. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado heridas leve este miércoles en un accidente entre un camión y un autobús del TIB en la carretera Ma-10 cerca de Estellencs (Mallorca).

El accidente ha ocurrido esta mañana, según la información de la Guardia Civil, cuando se ha producido una colisión frontal entre el bus y el camión.

A consecuencia del accidente dos personas han resultado heridas leve y la carretera se ha cortado hasta que se han retirado los vehículos. El servicio de la L202 a Banyalbufar y Estellencs se ha suprimido y, a las 12.45 horas se ha recuperado la normalidad.