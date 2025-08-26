Dos heridos, uno muy grave, al colisionar un coche y una moto en Llucmajor

Archivo - Una ambulancia del SAMU 061. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado heridas, una de ellas de forma muy grave, al colisionar un coche y una moto en una carretera cercana a Puig de Ros (Llucmajor).

El accidente de tráfico ha tenido lugar sobre las 14.00 horas de este martes, ha informado el SAMU 061.

Los servicios de emergencias han recibido entonces una llamada alertando de que se había producido una colisión entre una motocicleta y un coche que circulaban a alta velocidad.

Los sanitarios han atendido y estabilizado a las dos personas implicadas en el siniestro. El motorista es un hombre español de 57 años que ha sufrido politraumatismos y ha sido evacuado en estado muy grave al Hospital Universitario de Son Espases.

El conductor del coche, por su parte, es un hombre extranjero --aunque residente en Baleares-- de 71 años que ha sido trasladado en estado menores grave a la clínica Rotger.