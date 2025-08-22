Dos hermanos detenidos por robar objetos valorados en 6.000 euros en dos coches en Llucmajor

Archivo - Un agente de la Guardia Civil, de espalda. - GUARDIA CIVIL - Archivo

PALMA 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos jóvenes, hermanos entre sí, por supuestamente robar efectos valorados en 6.000 euros del interior de dos coches que se encontraban estacionados en las inmediaciones del faro de Cap Blanc (Llucmajor) e intentarlo en otros dos.

Los hechos se remontan a cuando los agentes recibieron tres denuncias por robos con fuerza en el interior de vehículos, todos ellos en las cercanías del faro.

En dos de estos robos, ha informado la Comandancia de la Guardia Civil de Baleares, los sospechosos sustrajeron efectos por valor de 6.000 euros. En el tercero fueron sorprendidos por la hija de unos turistas que estaban visitando la zona y el robo quedó en una tentativa.

Los agentes del área de investigación del Puesto Principal de Llucmajor iniciaron una investigación que permitió identificar a los supuestos autores, dos jóvenes de 22 y 24 años, hermanos entre sí y con múltiples antecedentes por hechos similares.

Ante las dificultades que se encontraron para localizarles, los agentes realizaron vigilancias en las inmediaciones del faro de Capo Blanc hasta les sorprendieron tratando de llevar a cabo un nuevo robo.

En ese momento fueron detenidos como supuestos autores de cuatro delitos de robo con fuerza. La investigación continúa abierta y no se descarta que pudieran ser los autores de otros robos cometidos en la misma zona.