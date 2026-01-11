Los dos patrones de una patera llegada a Formentera se enfrentan a 14 años de prisión

Archivo - Una patera localizada en la costa de Mallorca. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

PALMA 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma celebrará el próximo viernes (09.30 horas) la vista previa del juicio contra dos hombre acusados de patronear una patera que llegó a las costas de Formentera el pasado junio.

La Fiscalía solicita que cada uno de ellos sea condenado a siete años de prisión como supuestos autores de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

La patera, según expone el fiscal en su escrito de acusación, partió de las costas de la localidad argelina de Tipassa la madrugada del pasado 19 de junio y llegó a Formentera sobre las 16.00 horas del día siguiente.

A bordo de la embarcación viajaban 16 migrantes, dos de ellos menores de edad, que habrían pagado el equivalente a entre 6.000 y 8.000 euros, para realizar el trayecto.

Durante la travesía se puso en peligro de la vida de los migrantes debido a que la patera no cumplía con los estándares de seguridad marítima y carecía de elementos de seguridad y salvamento, esgrime el representante del Ministerio Público.

Mientras uno de los acusados se encargaba de manejar el motor de la embarcación ayudado por un dispositivo GPS, el otro se encargaba de repostar con alguna de la quincena de botellas de gasolina, de 30 litros cada una, que portaban.

El fiscal sostiene que ninguno de los dos procesados tiene los conocimientos necesarios para gobernar una embarcación.