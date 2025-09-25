Dos personas de 70 años resultan heridas en un accidente de coche en Petra

Archivo - Imagen de recurso de una ambulancia del SAMU 061. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Dos personas, un hombre y una mujer de 70 años de nacionalidad española, han resultado heridas en un accidente de coche casual que ha tenido lugar alrededor de las 08.30 horas de este jueves en la localidad de Petra (Mallorca).

Según ha informado el SAMU 061, el suceso ha sido en la carretera MA-3310 y el vehículo se ha incendiado, aunque no ha habido personas atrapadas.

Fueron activadas una unidad de soporte vital básico y un vehículo de intervención rápida, que atendieron a los heridos y los trasladaron en estado menos grave al Hospital de Manacor.