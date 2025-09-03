Dos de los tres menores llegados en patera a Menorca "no pueden ni caminar", según la consellera insular

MENORCA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Bienestar Social del Consell de Menorca, Carmen Reynés, ha señalado este miércoles que dos de los tres menores que fueron rescatados el pasado sábado en una patera a 35 millas de la costa "no pueden ni caminar"

"Llegaron en un estado físico muy delicado y extremadamente débiles. Todos recibieron el alta hospitalaria, pero esta noche uno de los menores ha vuelto a quedar ingresado. En cuanto a su estado psicológico, se puede decir que es algo preocupante", ha dicho la responsable insular.

Los otros dos menores se encuentran actualmente en la Casa de la Infancia, bajo la atención de los profesionales del Centro de Atención a la Infancia y la Familia, que les ofrecen apoyo psicológico de forma continuada.

"En estos momentos, nuestra máxima prioridad es la recuperación de su salud. Estamos en contacto permanente con el IBSalut, que realiza el seguimiento médico de los menores", ha manifestado antes de remarcar que paralelamente y en coordinación con la Fiscalía, se están llevando a cabo las pruebas para determinar su edad. "En caso de confirmarse que son menores, pasarán a estar bajo la tutela del Consell y a residir en el centro de acogida", ha subrayado.

El Consell de Menorca dispone actualmente de la Casa de la Infancia, con capacidad para 14 menores, y un centro de acogida con diez plazas más. "Con la llegada de estos tres menores, la capacidad actual alcanza su límite, con 21 plazas ocupadas", ha indicado Reynés.

La consellera ha explicado que, junto a los tres menores, había otros ocho hombres en la patera procedentes de países como Nigeria, Camerún y Malí. "Estos menores han pasado 15 días navegando, sin comida, sin agua potable, bebiendo agua salada y viendo cómo algunos de sus acompañantes no sobrevivían al trayecto, son traumas que marcarán su vida para siempre y, mientras tanto, el Gobierno central solo se dedica a amenazar", ha espetado.

"Su única medida es un reparto entre determinadas comunidades, con una financiación limitada a solo tres meses, lo que imposibilita garantizar unas condiciones dignas de acogida, esta ruta entre Argelia y Baleares está ya muy consolidada, y los servicios de atención y acogida están desbordados", ha asegurado.

En este contexto, ha remarcado que se está hablando de "un reparto sin garantías: no se sabe ni cuándo, ni cómo, ni en qué condiciones llegan los menores, lo que impide planificar una acogida digna y poder atenderlos de la mejor manera posible. En la conferencia sectorial no dieron respuesta ni atendieron las preguntas que formulamos durante cuatro horas", ha comentado.

La consellera ha reafirmado la petición al Gobierno central de declarar la situación de contingencia migratoria en Baleares ante el constante incremento de la llegada de menores migrantes a las costas del archipiélago.

Finalmente, ha calificado de "inadmisible" que el Ejecutivo "no impulse políticas migratorias en los países de origen para evitar estas tragedias". "También reclamamos la suspensión del reparto mientras se resuelven los recursos presentados ante el Tribunal Constitucional, además de solicitar la intervención de Frontex para garantizar el control de las fronteras", ha concluido.