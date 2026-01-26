Dos vehículos quedan sepultados por planchas de un techo arrancadas por el viento en Ibiza

El tejado de una nave que se ha volado con el viento, a 26 de enero de 2026, en Ibiza - Germán Lama - Europa Press

IBIZA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Dos vehículos han resultado sepultados por las planchas del techo de una nave comercial que han sido arrancadas por el viento en la ciudad de Ibiza.

El Ayuntamiento de Ibiza ha asegurado que la propiedad de la nave de donde salieron despedidas este domingo varias planchas del techo ha iniciado los trabajos de retirada de este material. La Policía Local ha acordonado la zona y, por seguridad, tres establecimientos del polígono no han podido abrir este lunes.

Según han explicado desde el Consistorio, la zona más afectada por la tormenta fue el polígono Eurocentro, donde una planchas situadas en el techo de una de las naves salieron volando impactando contra vehículos y farolas del aparcamiento, quedando una parte de la calle "totalmente impracticable". "Se está trabajando rápido y bien para intentar que todo vuelva a la normalidad", han reiterado desde el Consistorio.

Además, el Ayuntamiento ha contabilizado ya 15 árboles caídos en el municipio debido al fuerte viento.

Precisamente la Dirección General de Emergencias e Interior ha activado el Plan Meteobal en Índice de Gravedad 1 (IG-1) en Ibiza para coordinar la retirada de árboles caídos en la isla.

En concreto, en Ibiza se han producido 54 incidentes por caída de árboles en la isla de Ibiza, desde las 18.00 horas de este domingo hasta las 09.30 de este lunes.