Un dron de la Policía Local apoya a los Bomberos en la extinción de un incendio en Palma

Colaboración entre la Unidad de Drones de la Policía Local y los Bomberos de Palma

PALMA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Unidad de Drones (Udrop) de la Policía Local de Palma ha colaborado en el operativo de extinción de un incendio declarado en un piso de la calle Arzobispo Aspàreg.

Según ha informado el cuerpo en nota de prensa este jueves, el fuego se originó la mañana de este pasado lunes, 25 de agosto, en la tercera planta de un inmueble, donde fue activada la Udrop para dar apoyo al equipo de extinción.

Un dron dotado con cámara de vídeo y cámara térmica proporcionó imágenes que se transmitieron en tiempo real al equipo de control. Gracias a esta tecnología, se pudo facilitar al mando de los Bomberos de Palma información precisa sobre los puntos calientes del incendio y su evolución.

Desde el vehículo de la Udrop, el sargento de bomberos visualizó las imágenes en una pantalla de control y coordinó a sus equipos "de forma más segura y efectiva".

El incendio se saldó con daños materiales, sin que se produjeran heridos. Según ha subrayado el cuerpo municipal, se trata de "una actuación que destaca por la eficacia de la cooperación entre los Bomberos y la Policía Local de Palma".