Eclipse del 12 de agosto: dona sangre para preparar las reservas ante posibles emergencias

Archivo - Donar sangre - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / ROIBU - Archivo

PALMA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Banco de Sangre y Tejidos de Baleares ha animado este viernes a donar antes de que tenga lugar el eclipse solar previsto el próximo 12 de agosto para que las reservas estén "preparadas ante cualquier emergencia".

En un comunicado, la entidad ha recordado que la sangre que salva una vida durante una hemorragia grave siempre procede de donaciones realizadas días o semanas antes.

Por ello, animan a quienes puedan hacerlo a aprovechar el tiempo previo al eclipse para donar ya que es un gesto que apenas requiere unos minutos y que permite que los hospitales dispongan de las reservas necesarias para atender cualquier emergencia sin demora.

Según han recordado, cada donación es sometida a un exhaustivo proceso de análisis, fraccionamiento y preparación antes de poder utilizarse en un paciente, por lo que mantener unas reservas suficientes "depende de la solidaridad continuada de la población y de la planificación diaria del Banco de Sangre".

"Cuando ocurre una emergencia, no hay tiempo para esperar a que alguien venga a donar. La única sangre que puede utilizarse es la que ya está almacenada gracias a la generosidad de cientos de personas", destacan.

Además de las urgencias, cada día numerosos pacientes necesitan transfusiones para intervenciones quirúrgicas programadas, tratamientos oncológicos, enfermedades hematológicas o trasplantes, por lo que la necesidad de sangre es constante durante todo el año.

¿QUIÉN PUEDE DONAR?

Cualquier persona sana, de entre 18 y 65 años, con un peso superior a 50 kilos y que cumpla los requisitos habituales para donar, puede contribuir a que haya sangre disponible ante cualquier situación. Los interesados pueden consultar los puntos de donación disponibles en Baleares en www.donasang.org y pedir su cita para donar.