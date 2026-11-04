El eclipse marca un nuevo récord de presión humana en Baleares: 2,1 millones de personas el 12 de agosto

Archivo - Varias personas durante el eclipse solar total de 2026. - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El eclipse solar concentró a más de 2,1 millones de personas el pasado 12 de agosto entre residentes y visitantes en Baleares, según los últimos datos del Índice de Presión Humana (IPH), publicados este miércoles por el Instituto Balear de Estadística (Ibestat) y correspondientes al mes de agosto.

De hecho, el archipiélago registró durante los días 11 y 12 de agosto, coincidiendo con la víspera y el día del fenómeno astronómico, los máximos mensuales e históricos de presión humana, con 2.117.026 y 2.116.491 personas, respectivamente.

Cabe tener en cuenta que, al cierre del mes de julio, el archipiélago registraba una población de 1,2 millones de residentes, según los datos de población del Instituto Nacional de Estadística (INE), lo que indica que cerca de 850.000 personas que vivieron el eclipse eran visitantes.

La evolución diaria del índice muestra el impacto del eclipse en la presión humana de agosto, ya que los valores más elevados se concentran en torno a la fecha del fenómeno.

Durante los días previos, la presión humana aumentó hasta alcanzar su máximo el 11 de agosto. Posteriormente, a partir del día 12, se inició una tendencia descendente hasta cerrar el mes con 1,9 millones de personas el día 31.

El eclipse también desplazó los máximos de presión humana, que en 2025 se registraron el 6 de agosto, prácticamente una semana antes que este año, lo que refleja el efecto del fenómeno en los registros.

LA GESTIÓN DEL FENÓMENO

Cabe recordar que ante la previsión de una elevada concentración de personas con motivo del eclipse, el Govern preparó un dispositivo específico de seguridad pública, protección de los espacios naturales y ordenación de la afluencia, mediante la activación del plan específico de protección civil Eclipbal, que complementaba el Plan Territorial de Protección Civil de las Islas (Platerbal).

El Ejecutivo planteó la gestión del acontecimiento como una emergencia, desde la prevención y la protección de las personas y del territorio, con medidas especiales en la Serra de Tramuntana y en los espacios naturales más sensibles.

Entre las actuaciones previstas figuraban la regulación de los accesos y de la circulación en carreteras y espacios naturales con previsión de una elevada afluencia, así como la creación de 26 zonas oficiales de observación distribuidas entre Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera. El dispositivo también incluyó el seguimiento de los principales accesos y la coordinación de los servicios de emergencias y de las administraciones implicadas.

Estas medidas se adoptaron con el objetivo de distribuir la afluencia, evitar concentraciones en los espacios más vulnerables y garantizar la seguridad de residentes y visitantes ante un acontecimiento extraordinario.

El operativo movilizó a cerca de 3.000 efectivos de diferentes administraciones y organismos, con hasta 2.147 profesionales actuando simultáneamente durante las horas de mayor intensidad.

Pese a la mayor presión humana de la serie histórica, el Centro de Coordinación de Emergencias 112 registró durante las 24 horas del 12 de agosto un total de 46 incidentes (34 en Mallorca, 3 en Menorca, 8 en Eivissa y 1 en Formentera), una cifra inferior a la de los incidentes registrados en las mismas fechas de años anteriores. Asimismo, se registró una menor afluencia de vehículos en las carreteras de lo habitual.