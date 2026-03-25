La economía de Baleares crecerá este año un 2,6% y un 2% en 2027, según las previsiones de BBVA

Archivo - Varios billetes. - EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PIB de Baleares crecerá este año un 2,6% y un 2% en 2027, aunque con mejores previsiones respecto al trimestre anterior, según las previsiones de BBVA Research.

En concreto, en el caso de 2026 el crecimiento de la economía de Baleares vendrá impulsado por el dinamismo de las exportaciones de servicios, tanto turísticos como no turísticos, junto con el efecto refugio frente a otros mercados.

Sobre 2027, la moderación del crecimiento se espera por la normalización del turismo y las limitaciones a la capacidad de crecimiento.

En cuanto a la creación de empleo, el año que viene en el archipiélago se espera un incremento más contenido del 1,6%.

En términos generales, BBVA Research mantiene su previsión de crecimiento para España en 2026 en el 2,4%, apoyada en el avance del consumo privado y en el dinamismo de las exportaciones de servicios no turísticos.

Además, el consumo de no residentes podría verse beneficiado por las tensiones geopolíticas, dando soporte a la actividad especialmente en las islas, el Mediterráneo y Madrid.

Para 2027, el servicio de estudios de BBVA prevé una revisión al alza del PIB de cuatro décimas, hasta el 2,4%, impulsada por la recuperación de la industria y el mayor dinamismo de las exportaciones de bienes, en un contexto de normalización del precio del petróleo y mayor demanda europea de impulso del gasto público.

Este mayor dinamismo favorecerá especialmente a las comunidades del norte con mayor peso industrial, que podrían crecer por encima de la media, mientras que la progresiva normalización del turismo y el agotamiento de su capacidad de crecimiento podrían limitar el avance en las islas.