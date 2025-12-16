La economía de Baleares, la tercera que más creció en 2024 en términos de volumen, con un 4,2%

Archivo - Calculadora, dinero. (Foto de recurso). - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

PALMA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La economía de Baleares fue la tercera que más creció en 2024 en términos de volumen --por detrás de Murcia y Canarias--, con una tasa interanual del 4,2%.

Así se desprende de los datos de Contabilidad Regional de España publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Según estos datos, el PIB regional a precios corrientes se situó el año pasado en el archipiélago en 44.693 millones de euros.

Por su parte, la estimación avance de 2024 de la Contabilidad Regional estimó el crecimiento de la productividad por hora trabajada en Baleares en un 3,44%.

La estadística del INE indica también que Baleares registró el año pasado una remuneración media por trabajador de 39.874 euros.