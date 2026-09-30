El edificio de la estación de autobuses de Maó se convertirá en ocho viviendas públicas

El conseller Mateo en la presentación del edificio de la estación de autobuses de Maó que se convertirá en viviendas públicas - CAIB

MENORCA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha presentado este miércoles el proyecto de una nueva promoción de ocho viviendas de protección pública en régimen de alquiler que permitirá transformar en viviendas los espacios situados en la primera y la segunda planta del edificio de la estación de autobuses de Maó, cedido gratuitamente al Ibavi por Serveis Ferroviaris de Mallorca.

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, ha presentado el proyecto acompañado del presidente del Consell de Menorca, Adolfo Vilafranca; el alcalde de Maó, Héctor Pons; el gerente del Ibavi, Roberto María Cayuela; y la delegada del Ibavi en Menorca, Águeda Reynés.

Mateo ha matizado que esta actuación forma parte del plan de choque para aumentar la oferta de vivienda asequible para los ciudadanos residentes en Baleares. "En Menorca, el Govern impulsa más de 400 viviendas públicas para ciudadanos residentes en nuevas promociones del Ibavi, incluyendo también otros nuevos proyectos en Maó", ha subrayado.

En concreto, ha destacado que se recuperarán dos plantas actualmente sin uso en el edificio de la estación de autobuses de Maó para hacer vivienda pública gracias al nuevo marco normativo aprobado esta legislatura, después de que el Consell de Govern declarara esta promoción como inversión de interés autonómico el pasado julio. "Esta nueva figura permite agilizar la tramitación y la ejecución de un proyecto que había quedado parado desde el año 2021 por la situación urbanística del edificio", ha manifestado.

El conseller ha explicado que el convenio de cesión gratuita con Serveis Ferroviaris de Mallorca se firmó en 2021 y que el Ibavi asumió la rehabilitación de las viviendas existentes y su transformación en viviendas de cuatro espacios destinados inicialmente a oficinas. Sin embargo, ha señalado que la tramitación del cambio de uso quedó parada en 2021 porque el edificio se encuentra dentro del ámbito del Plan Especial de Reforma Interior de S'Esplanada, pendiente de desarrollo y ejecución.

No obstante, ha indicado que ahora el Govern ha recuperado este proyecto a través del nuevo procedimiento para acelerar la construcción de vivienda pública en Baleares y aprovechará las dos plantas actualmente sin uso en este edificio para contar con ocho nuevas viviendas de protección.

Según ha estimado, la previsión es publicar próximamente la licitación de las obras, para iniciar los trabajos a principios de 2027 y ejecutarlos en un plazo de diez meses.

La promoción estará formada por ocho viviendas de dos dormitorios, una de ellas adaptada para personas con discapacidad. Las viviendas tendrán superficies de entre 45 y 49,90 metros cuadrados.

La intervención afectará a una superficie construida total de 425,40 metros cuadrados, distribuida entre la primera y la segunda planta del edificio. El presupuesto previsto es de unos 690.000 euros, impuestos excluidos, y el proyecto estará cofinanciado mediante el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030.