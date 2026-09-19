Eduardo Robsy, candidato del PSOE a la alcaldía de Alaior

Archivo - Eduardo Robsy. - PSIB-PSOE - Archivo

PALMA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Eduardo Robsy ha sido designado candidato del PSOE a la alcaldía de Alaior (Menorca) en la asamblea celebrada este sábado.

El ya candidato ha defendido que Alaior tiene "un gran futuro a la vista", pero para que este futuro pueda ser una realidad, "hacen falta nuevas ideas, diálogo, voluntad de construir consensos y, además , capacidad de gestión para hacer de todas estas ideas una realidad", según ha indicado la formación socialista en un comunicado.

Robsy ha situado en la capacidad de gestión, el diálogo y la construcción de consensos los principales ejes de su propuesta para el municipio.

Además, se ha mostrado contundente al afirmar que se necesita un equipo fuerte y convencido para hacer frente a los cerca de 16 años de "inmovilismo y deterioro sostenido" de la calidad de vida en el municipio que han supuesto los cuatro últimos mandatos 'populares'.

Por su parte, el secretario general del PSOE de Alaior, David Moll, ha reivindicado el perfil de Robsy como una alternativa basada en la experiencia y la capacidad de gestión.

"Los socialistas 'alaiorencs' hacemos una apuesta firme hacia un perfil que plantea una alternativa clara a todo aquello que hemos tenido los últimos años en el Ayuntamiento. Después de años de mucha foto y poca gestión, la experiencia de Robsy será clave para convertir en realidad proyectos que hace demasiados años que están parados", ha indicado.

Tras la elección del candidato se pone en marcha el proceso para construir la lista electoral que, según han avanzado los socialistas, contará con perfiles técnicos y con experiencia, sin dejar de lado el compromiso ideológico con la izquierda.

Robsy es actualmente conseller del Consell Insular de Menorca y a lo largo de su trayectoria profesional ha ocupado diferentes cargos públicos, tanto en el Govern, donde fue director de Arquitectura y Vivienda la pasada legislatura, como en el Gobierno de España, donde llegó a ser subdirector de la Oficina de Asuntos Económicos y G20 de la Presidencia del Gobierno, en la Moncloa.

Es economista y jurista especializado en políticas públicas de vivienda, actualmente combina sus responsabilidades como conseller con el cargo de interventor del Ayuntamiento de Ferreries.