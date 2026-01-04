Educació convoca nuevas ayudas a la movilidad del personal investigador por valor de 500.000 euros

El director general de Universidades, Investigación y Enseñanzas Artísticas, Sebastià Massanet - CAIB

PALMA 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Universidades del Govern balear ha convocado nuevas ayudas a la movilidad del personal investigador por valor de 500.000 euros, a las que por primera vez podrán acceder todos los investigadores del Ecosistema de Ciencia, Tecnología e Innovación de Baleares, con el objetivo de que los investigadores de las Baleares amplíen sus conocimientos y mejoren sus competencias.

En una nota de prensa, la Conselleria de Educación y Universidades ha informado de la convocatoria de las ayudas a la movilidad del personal investigador de las Baleares, destinadas a facilitar la movilidad, mediante estancias fuera de las Islas, del personal investigador de los centros de investigación del archipiélago, de manera que puedan ampliar sus conocimientos y mejorar su competencia investigadora en beneficio del sistema de ciencia balear. Los fondos económicos de esta convocatoria provienen del Impuesto de Turismo Sostenible. El importe máximo de las ayudas será de 500.000 euros y la solicitud para acceder a ellas se puede enviar desde el pasado 19 de diciembre hasta el 30 de junio de 2028.

El personal investigador de los centros de investigación de las Baleares podrá realizar estancias de investigación en universidades, grandes instalaciones, laboratorios y centros de investigación del resto del Estado y del extranjero por un máximo de seis meses, mejorando así la capacidad tecnológica y la adaptación de personal cualificado del sistema de investigación, la internacionalización de los proyectos de I+D de Baleares, así como también el liderazgo de los jóvenes investigadores. Además, también se pretende impulsar la mención internacional en el título de doctor en el caso de los contratados predoctorales.

En convocatorias anteriores, estas ayudas eran accesibles únicamente para el personal investigador que estuviera realizando una tesis doctoral. En esta convocatoria se contempla por primera vez que cualquier investigador, con independencia de si realiza o no una tesis, pueda acceder a esta ayuda que cubre los gastos de alojamiento, manutención, viaje, seguros e instalación.

Con el objetivo de facilitar la realización de las estancias, el Govern ha autorizado también el pago anticipado del 50 por ciento de la ayuda, haciendo posible cubrir los gastos iniciales de desplazamiento y estancia, sin necesidad de aval bancario.

Con estas ayudas, Govern y Conselleria de Educación y Universidades reafirman su compromiso con un modelo científico competitivo y alineado con los estándares internacionales, fomentando la movilidad para fortalecer la capacidad científica de las Baleares.