Educación abre este martes el trámite para adjudicar más de 2.400 plazas de interinos para el curso 2026-2027

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PALMA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Universidades iniciará este martes el proceso para asignar las plazas a los docentes interinos para el curso 2026-2027, con una oferta de 2.417 plazas.

Así lo ha anunciado el conseller del ramo, Antoni Vera, en una rueda de prensa ofrecida para detallar este trámite y tras la reunión mantenida con los directores de la enseñanza pública de Baleares.

Vera ha resaltado que este proceso de adjudicación se ha podido adelantar a mediados del mes de julio --antes se hacía a finales--, gracias al avance de las oposiciones, por lo que se ha pretendido aportar una "mayor estabilidad" y que los equipos directivos cuenten con el claustro conformado en el comienzo del curso.

Del total de plazas ofertadas, 1.557 corresponden a Mallorca, 581 a Eivissa, 204 a Menorca y 75 a Formentera.