Educación acoge unas jornadas de formación docente de memoria y prevención del terrorismo - CAIB

PALMA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Educación y Unviersidades, Antoni Vera, ha asistido este viernes a las jornadas 'Cuando educar es proteger. Jornadas de formación docente de Memoria y Prevención del Terrorismo'.

La iniciativa la ha organizado la Conselleria mediante el Servicio de Formación Permanente del Profesorado de la Dirección General de Universidades, Investigación y Enseñanzas Artísticas Superiores.

Las jornadas han tratado cuestiones como la evolución del terrorismo en España, el trabajo con las víctimas en las aulas y los recursos pedagógicos disponibles para analizar esta realidad con rigor y sensibilidad.

También se ha puesto el foco en la detección de procesos de radicalización en entornos educativos, el papel del profesorado en la transmisión de valores democráticos y la necesidad de ofrecer al alumnado herramientas para comprender y contextualizar la violencia terrorista.

"Solo una educación que afronta con honestidad los episodios más difíciles de nuestra historia puede formar ciudadanos críticos, libres y comprometidos con la democracia", ha subrayado el conseller.

Las sesiones han incorporado los testimonios de víctimas directas, como el de Ana Iribar, viuda de Gregorio Ordóñez, víctima de ETA, así como la participación de representantes del Ministerio del Interior, del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo y de víctimas educadoras, además de docentes y expertos que han aportado recursos pedagógicos para trabajar con el alumnado la convivencia y la prevención de la violencia.

El objetivo de las jornadas es sensibilizar al profesorado, proporcionar indicadores para detectar procesos de radicalización y ofrecer herramientas para prevenir y abordar situaciones de violencia en el aula.

La formación ha sido diseñada para impartirse de manera presencial, en la sala de actos de la Conseller, en Palma, con una duración de ocho horas. No obstante, se ha retransmitido y seguido por videoconferencia en Menorca, Evissa y Formentera.

Las jornadas se dirigen a docentes de educación primaria, secundaria, formación profesional, educación de personas adultas y enseñanzas de régimen especial en Baleares.