Educación adjudica por 15,4 millones de euros la implantación de un nuevo sistema para la gestión del personal docente

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PALMA 16 May. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Universidades ha adjudicado el contrato para el desarrollo y la implantación de un nuevo sistema integral de gestión, basado en tecnología SAP, que dará soporte a los procesos relacionados con el personal docente de los centros públicos y concertados.

El contrato se ha adjudicado a la unión temporal de empresas (UTE) formada por NTT Data Spain y Avvale España por un importe total de 15.4 millones de euros, según ha informado la Conselleria en una nota de prensa.

El objetivo es modernizar y optimizar los procedimientos vinculados a la gestión del personal docente para mejorar la eficiencia administrativa y elevar la calidad del servicio público educativo.

El proyecto incluye, además del desarrollo tecnológico, los servicios de coordinación, apoyo y acompañamiento necesarios para garantizar un despliegue eficaz del sistema y una transición adecuada hacia el nuevo modelo de gestión.

Una vez formalizado el contrato, la UTE adjudicataria iniciará los trabajos previstos, que, según Educación, supondrán un paso decisivo en el proceso de transformación digital de la gestión educativa en las Islas.

Actualmente, la Dirección General e Personal Docente y Centros Concertados gestiona diversos sistemas de información que dan servicio a aproximadamente 16.500 docentes de enseñanza pública, 5.500 de centros concertados y unos 16.300 aspirantes inscritos en las bolsas de interinos.

En este contexto, el nuevo contrato abarca tanto la adquisición de licencias SAP como la adaptación, el desarrollo, la implantación, el mantenimiento y la formación necesarios para implementar una plataforma unificada y más eficiente.