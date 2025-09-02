Educación adjudica las 38 plazas de técnico de educación infantil que quedaban vacantes

PALMA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria de Educación y Universidades ha adjudicado este martes las 38 plazas de técnico de educación infantil (TEI) que estaban vacantes en las 'escoletes' gestionadas directamente por la administración.
De este modo, ha informado la Conselleria en un comunicado, los nuevos técnicos se incorporarán a sus puestos de trabajo en un plazo máximo de tres días. De estos, 22 irán a centros de Mallorca, 15 a Ibiza y uno a Menorca.
Esta adjudicación, que permitirá reforzar la atención educativa en la franja de edad de 0 a 3 años, se ha llevado a cabo tras la apertura de una bolsa específica de TEI en la que han participado 751 personas.