Educación adjudica el 95% de las plazas de Auxiliares Técnicos Educativos (ATE)

Archivo - Una madre lleva a su hijo a clase. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Universidades ha adjudicado 41 de las 43 plazas convocadas de Auxiliares Técnicos Educativos (ATE), el 95 por ciento, para el curso 2025-2026.

Según ha informado la Conselleria que dirige Antoni Vera en una nota de prensa, este personal se incorporará en los centos en un plazo máximo de tres días, reforzando la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.

Por islas, se han adjudicado 31 plazas en Mallorca, dos en Menorca, siete en Ibiza y una en Formentera.