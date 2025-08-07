Educación adjudica el 98,5% de las plazas docentes vacantes en los procesos de verano

La Conselleria asegura que la resolución definitiva se publicó una vez resueltas todas las alegaciones

PALMA, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Universidades ha adjudicado el 98,5 por ciento de las plazas docentes vacantes para el curso 2025-2026 en los procesos de adjudicación realizados este verano.

En el trámite urgente, que se ha cerrado este jueves, se han adjudicado 131 plazas de las 186,5 que quedaron pendientes en el primer trámite, cerrado el pasado viernes, según ha informado la Conselleria.

Por islas, en este segundo trámite se han adjudicado 59,5 plazas en Mallorca, 17 en Menorca, 44,5 en Ibiza y diez en Formentera. Así, sumando los dos trámites de adjudicación se han cubierto 2.408 plazas de las 2.464 ofertadas en los centros educativos de las Islas.

Además, teniendo en cuenta todos los procesos realizados durante el mes de julio la cifra asciende a 4.064 plazas adjudicadas de un total de 4.127,5, lo que supone una cobertura del 98,5 por ciento.

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha valorado positivamente los datos, destacando que a día 7 de agosto se ha cubierto casi la totalidad de las plazas y los interinos podrán planificar con tiempo su incorporación a los centros.

"Este era un compromiso que habíamos asumido, y seguimos trabajando con nuevas aplicaciones informáticas para mejorar aún más la gestión de las adjudicaciones para el próximo curso", ha subrayado Vera.

La Conselleria ha recordado a los interinos que no han obtenido plaza y que continúan en la bolsa que su estado ha pasado automáticamente a "no disponible". Para poder participar en los próximos trámites de adjudicación, es imprescindible que actualicen su estado a "disponible".

El próximo trámite antes del inicio de curso comenzará el 29 de agosto y las adjudicaciones se realizarán el 1 de septiembre, con el objetivo de que el mayor número posible de docentes ocupe su plaza antes del inicio del periodo lectivo.

Por otro lado, ante las críticas sobre el procedimiento de adjudicación, la Conselleria ha asegurado que la resolución definitiva se publicó una vez resultas todas las alegaciones presentadas dentro del plazo, "garantizando que ningún aspirante quedara en situación de indefensión".

Según han expuesto, la resolución es efectiva desde el momento de su publicación y el contenido de los anexos responde a los datos resultantes una vez finalizado el plazo de alegaciones.

En esta línea, desde la Conselleria han sostenido que las horas de firma que constan en los documentos responden a procesos internos de tramitación y "no comprometen la validez ni la transparencia" del procedimiento.