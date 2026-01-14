Educación en Baleares: la ansiedad de los docentes crece de la mano de las faltas de respeto y acusaciones infundadas

Archivo - Imagen de una profesora imparte una clase a sus alumnos en el aula. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

PALMA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los casos por estrés y ansiedad sufridos por los docentes de Baleares han crecido un 20% durante el curso 2024-2025, de la mano de un incremento tanto de las faltas de respeto de los alumnos (+8%) y de las acusaciones infundadas de sus familiares (+6%).

Es una de las principales conclusiones del informe elaborado por el Defensor del Profesor del sindicato ANPE, que en el archipiélago se ha realizado sobre una muestra de 198 profesores que han pedido ayuda y asesoramiento sobre conflictividad y violencia en las aulas o problemas con la administración.

La delegación balear de la organización sindical ha analizado todas estas incidencias y, según ha señalado en un comunicado, ha constatado un "deterioro del estado anímico" de los docentes por situaciones de estrés y ansiedad, lo que obligaría a mejorar la atención psicológica que reciben.

Solo durante el curso pasado, el Defensor del Profesor atendió 198 casos en Baleares, lo que supone un 53% más que el año anterior. En el periodo 2022-2023 fueron 84 y en el 2023-2024, 145.

A diferencia de otros años, las incidencias se reparten de forma igualitaria entre las escuelas y los institutos. No obstante, el número de consultas de docentes de educación infantil y primaria ha crecido un 11% hasta representar el 39% del total.

El grueso, no obstante, se da en secundaria y bachillerato, con el 52%. La formación profesional aglutina el 8% y el 1% restante se da en otras modalidades educativas.

MÁS ANSIEDAD Y FALTAS DE RESPETO

El incremento de estas incidencias ha traído consigo un crecimiento de los docentes que padecen situaciones de estrés y ansiedad, que ha pasado del 52% al 72%.

Este dato, para la organización sindical, permite presuponer que la alta tasa de estrés registrada el curso anterior haya derivado en depresión (15%) y, en los casos más "extremos", en la baja laboral (13%).

Por niveles educativos, los casos de ansiedad se dan especialmente en primaria (75%). Las bajas son más frecuentes en secundaria y bachillerato (21%) y las depresiones, en formación profesional (9%).

Teniendo en cuenta el grado de experiencia de los profesionales, aquellos que llevan más de 15 años de docencia son los que más casos de ansiedad padecen (73%).

Las bajas laborales se centran especialmente entre aquellos que llevan entre 10 y 15 años de trabajo (21%) y las depresiones, entre los que llevan menos de cinco años (11%).

Además, en este último informe se ha identificado una nueva situación que ha generado angustia entre los docentes, el hecho de tener que desplazarse a otra isla del archipiélago, especialmente a las Pitiusas, por la dificultad de encontrar una vivienda.

Por lo que respecta a los problemas con el alumnado, en el informe se ha detectado un aumento de las faltas de respeto en el aula, que pasan del 21% al 29%. Por el contrario, el ciberacoso, aunque sigue siendo significativo, se ha reducido del 25% al 20%.

Ante el acoso y las dificultades para impartir clase derivadas de la pérdida de autoridad, tanto por parte de los alumnos --especialmente los más mayores-- como de sus padres, ANPE ha reivindicado la necesidad de prestigiar la figura del docente.

Este último curso, siempre según los datos del Defensor del Profesor analizados por el sindicato, las acusaciones sin fundamento realizadas por las familias han pasado del 16% al 22%.

Aunque las faltas de respeto se mantengan como una de las cuestiones más habituales por las cuales los docentes piden ayuda a la entidad, la incomprensión de los procesos de evaluación ha disminuido probablemente debido a la simplificación de los boletines y evaluaciones.

BUROCRACIA Y RATIOS

Por lo que respecta al entorno laboral de los docentes, los casos recogidos por el Defensor del Profesor revelan que el exceso de las tareas burocráticas sigue siendo una de las principales preocupaciones y ha pasado del 71% al 74%.

Las ratios elevadas son otras de las problemáticas de calado, llegando a situarse al mismo nivel que los conflictos de convivencia en los centros educativos.

En conclusión, ANPE ha considerado "esencial" velar por la salud mental de los docentes y ha puesto sobre la mesa la necesidad de encontrar maneras de mejorar su estado anímico, reducir la burocracia a la que se enfrentan, mejorar sus condiciones laborales y reforzar su autoridad.

De este modo, ha sostenido la organización sindical, no tan solo se mejoraría el bienestar del profesorado sino que también se podría reducir el número de bajas por estrés y ansiedad, "un mal crónico" de los centros educativos.

ATENCIÓN A LOS DOCENTES

De las incidencias registradas en Baleares, el Defensor del Profesor recibió la mayoría de ellas (57,8%) a través del correo electrónico. El 32,9% fueron fruto de una visita personal y el 9,3%, de una llamada telefónica.

Como respuesta a estas problemáticas, la entidad dio asesoramiento al 81% de ellos, algún tipo de apoyo al 10% y diferente información de tipo legal al 9%.