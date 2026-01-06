Educación convoca ayudas para la formación de profesorado universitario en áreas deficitarias

El director general de Universidades, Investigación y Enseñanzas Artísticas del Govern balear,, Sebastià Massanet. - CAIB

PALMA 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Universidades ha abierto dos convocatorias de ayudas destinadas a reforzar la formación de futuro profesorado universitario para las áreas con déficit estructural de personal acreditado.

Por un lado, según han informado en un comunicado, la convocatoria FPU-MEIN CAIB está dirigida específicamente a titulados en Medicina y Enfermería, las áreas que presentan un mayor déficit de profesorado acreditado.

Por otro, la convocatoria FPU-CAIB se destina al resto de áreas de conocimiento con necesidades, como Farmacia, Matemáticas e Informática, Pedagogía Aplicada y Psicología de la Educación, y Derecho público y Derecho privado. El plazo de solicitudes será del 27 de enero al 26 de febrero.

En el caso de las áreas sanitarias, la convocatoria incluye tres contratos para la realización de la tesis doctoral, dotados con un total de 550.000 euros.

La novedad de esta convocatoria, que se publica por primera vez de manera separada del resto de áreas, es que se permitirá compatibilizar la actividad asistencial en cualquier institución sanitaria de Baleares con la realización de la tesis doctoral, garantizando que los beneficiarios puedan incorporarse al itinerario investigador y docente sin abandonar su práctica profesional.

Además, estos beneficiarios dispondrán de cinco años, en lugar de cuatro, para completar su formación debido a la carga laboral que exige su trabajo.

De este modo, se pretende aumentar significativamente el número de candidatos a estos contratos, a los que podrán acceder por primera vez profesionales que actualmente desarrollan su labor en hospitales y centros sanitarios y que se planteen en el futuro desarrollar una carrera investigadora y docente en la Universitat de les Illes Balears (UIB).

La segunda convocatoria incluye cinco contratos predoctorales, destinados al resto de áreas universitarias mencionadas, y cuenta con una dotación de 700.000 euros para impulsar la formación de futuros doctores y docentes. En este caso, los beneficiarios disponen de cuatro años para completar su formación.