Ayudas a la excelenia académica de los universitarios en Baleares: requisitos, plazos e importes

Archivo - El Bachillerato de Excelencia en Ciencias y Tecnología (STEMBach). - ANA VARELA - Archivo

PALMA 4 May. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Universidades, a través de la Dirección General de Universidades, Investigación y Enseñanzas Artísticas Superiores, ha abierto recientemente una nueva convocatoria de ayudas para promover la excelencia académica del alumnado universitario.

Esta línea de ayudas se dirige a estudiantes con domicilio en las Islas que hayan finalizado estudios oficiales de grado o de máster universitario en cualquier universidad española durante el curso académico 2024-2025 y que acrediten un rendimiento académico excelente, según han informado en un comunicado.

El plazo de presentación de solicitudes para concurrir a esta convocatoria finaliza el 31 de julio. La convocatoria prevé la concesión de 25 ayudas de excelencia académica.

En concreto, se concederán cuatro ayudas para estudios de grado en cada una de las ramas de conocimiento (Artes y Humanidades, Ciencias, Ciencias Sociales y Jurídicas, Ciencias de la Salud e Ingeniería o Arquitectura) y una ayuda para estudios de máster universitario por rama. Cada ayuda tiene una cuantía fija de 2.000 euros. El presupuesto total destinado a esta convocatoria es de 50.000 euros.

Para los estudios en Artes y Humanidades y en Ciencias Sociales y Jurídicas se requiere una nota media igual o superior a nueve puntos.

En el caso de los grados y másteres en Ciencias de la Salud, es necesaria una nota media de 8,5 puntos o superior, ligeramente superior a la de las titulaciones de Ciencias, que requieren una nota media de 8,25 puntos o superior.

El alumnado de Ingeniería o Arquitectura deberá acreditar una nota media de ocho puntos o superior para poder acceder a las ayudas.