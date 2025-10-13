Educación destina más de 1,3 millones de euros a las obras de mejora de los CEIP Els Molins y Es Vinyet de Andratx

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, en su visita al CEIP Els Molins de Andratx. - CONSELLERIA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES

PALMA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha visitado este lunes los CEIP Els Molins y Es Vinyet de Andratx para comprobar el avance de las obras, en las que se han invertido más de 1,3 millones de euros.

El primer centro visitado ha sido el CEIP Els Molins, donde el conseller ha podido comprobar el avance de las obras de ampliación del centro, que actualmente se ejecutan, según ha explicado la Conselleria en un comunicado.

Esta actuación, declarada de interés autonómico por el Consell de Govern en mayo de 2023, se inició con la colocación de la primera piedra el pasado 2 de abril de este año.

Las obras consisten en la construcción de un nuevo pabellón independiente del edificio existente, con acceso desde Es Camí d'Es Castellas.

El nuevo edificio, de planta baja, contará con tres aulas de Educación Infantil con baño propio, un aula de psicomotricidad y/o comedor con espacio de cocina y una cubierta plana que permitirá una futura ampliación en altura. El presupuesto total del proyecto es de 1,1 millones de euros y el plazo de ejecución previsto es de nueve meses.

Vera también ha visitado el CEIP Es Vinyet, donde se están ejecutan las obras de reforma integral de la cocina, con un presupuesto de casi 212.000 euros. Esta actuación permitirá modernizar las instalaciones y adaptarlas a la normativa vigente, al "garantizar un funcionamiento óptimo y cumplir con todos los requisitos sanitarios y de seguridad".

La reforma incluye la renovación completa del equipamiento, los revestimientos y las instalaciones, así como la redistribución de los espacios mediante nuevos tabiques, la instalación de nuevo alicatado, falso techo, nuevos accesos y una ducha en el baño. También se mejorarán las instalaciones de electricidad, gas, fontanería y saneamiento, y se incorporarán medidas de prevención de incendios y equipamiento moderno.

Estas obras se incluyen en la iniciativa 'Illes en Transformació' que impulsa el Govern para la modernización y ampliación de los equipamientos públicos.

Finalmente, la visita de Antoni Vera ha concluido en el CEIP Ses Bassetes, donde el conseller ha podido conversar con el equipo directivo y conocer las necesidades del centro. Durante la jornada, el conseller ha estado acompañado por la alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo.

"Con esta visita, la Conselleria de Educación y Universidades reafirma su compromiso con la mejora de las infraestructuras educativas y con el apoyo a la comunidad educativa del municipio de Andratx", han destacado.