Educación destina un millón de euros a programas para jóvenes que han abandonado el sistema educativo

PALMA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Universidades ha destinado este curso más de un millón de euros a programas de cualificación inicial y específicos, aquellos que buscan ofrecer una segunda oportunidad formativa a jóvenes que han abandonado o se encuentran en riesgo de abandonar el sistema educativo.

En concreto son 1,02 millones de euros los que se han destinado a estos programas, que han ido dirigidos a corporaciones locales, entidades sin ánimo de lucro y organizaciones de economía social.

En total, ha informado la Conselleria en un comunicado, se han aprobado 17 programas repartidos entre Mallorca y Menorca que combinan formación práctica y certificada de 1.000 horas con módulos generales y específicos.

Abarcan diferentes ámbitos profesionales, desde auxiliar de peluquería, de servicios de restauración, de cocina, de fontanería y climatización a auxiliar de mantenimiento de embarcaciones, de conservación y mejora de montes, de electromecánica de vehículos o de estética.

Entre las entidades y organismos beneficiarios de las ayudas para el desarrollo de estos programas durante el curso 2025-2026 figuran el Ayuntamiento de Calvià, la Fundació Patronat Obrer de Sant Josep, Amadiba, Accent, las Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paúl - Naüm Proyecto Socioeducativo, la Asociación Náutica Alcúdia, la Fundació Maria Ferret, la Fundació per a Persones amb Discapacitat Illa de Menorca, Aproscom Fundació y Amadip Esment Fundació.

ENCUENTRO CON ENTIDADES

La directora general de Formación Profesional y Ordenación Educativa, Maria Isabel Salas, ha presidido este miércoles un encuentro con diferentes entidades y organismos que promueven estos programas.

Al encuentro también han asistido diversas entidades que trabajan activamente en el ámbito de la formación y la inserción sociolaboral de jóvenes, como la Asociación Endavant, la Asociación Gira-sol, Kaicen Formación, la Organización Mater y la Mancomunidad del Pla de Mallorca.

Durante la jornada se han presentado los programas aprobados para el curso 2025-2026, se han compartido buenas prácticas y se ha abierto un espacio de debate y cooperación entre centros y entidades, con el objetivo de seguir mejorando la calidad de la oferta formativa dirigida a los jóvenes en situación de vulnerabilidad o riesgo de abandono escolar.

Salas ha destacado el "papel fundamental" de estos programas "como vía de segunda oportunidad formativa y como herramienta para promover la inclusión social y laboral de los jóvenes" y ha destacado la importancia de "trabajar en red entre administración, centros educativos y entidades sociales".