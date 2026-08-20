Educación destinará 70 millones de euros en obras de centros educativos entre septiembre y diciembre

Archivo - Varias mochilas en una percha de un aula de 0 a 3 años. Archivo. - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

PALMA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Universidades destinará 70 millones de euros a la licitación y ejecución de diversas obras en centros educativos entre los meses de septiembre y diciembre.

El Govern ha señalado este jueves en un comunicado que ya han comenzado las obras de reforma del CEIP S'Alzinar de Capdepera, con una inversión de 2,2 millones de euros.

También se prevé iniciar durante estos meses la ampliación del IES Josep Font i Tries de Esporles, con un presupuesto de 2,6 millones de euros, y la reforma del CEIP Mestre Guillem Galmés de Sant Llorenç des Cardassar, tras destinar 2,4 millones.

En cuanto a las obras de ampliación, se completarán las actuaciones en el CEIP Pare Pou de Algaida, con una inversión de casi 600.000 euros; del CEIP Es Molins de Andratx, con casi un millón de euros; del IES Sant Marçal de Marratxí, con 5,5 millones, y del IES Ses Estacions de Palma, con 2,8 millones de euros.

Por otro lado, antes de que termine el año se prevé la licitación de la ampliación de los espacios destinados a los ciclos formativos de cocina del IES Guillem Colom Casasnoves de Sóller, valorada en 3,8 millones de euros.

De forma paralela, continúan en fase de supervisión los proyectos de ampliación de los CEIPIESO Ponent de Inca, con una inversión prevista de 3,5 millones de euros, y Son Basca de Sa Pobla, con 5,4 millones, que también podrían licitarse durante los próximos meses.

ACTUACIONES EN MENORCA, EIVISSA Y FORMENTERA

En Menorca se prevé la finalización del nuevo Centro Integrado de Formación Profesional de Ciutadella, tras invertir 3,8 millones de euros, y el nuevo CEIP des Mercadal, presupuestado en 8,4 millones.

En cuanto a las licitaciones, está prevista una nueva licitación del CEPA Joan Mir i Mir, que contempla una inversión de 4,4 millones de euros.

En Eivissa, durante septiembre se prevé la finalización de la ampliación con gimnasio del CEIP Can Misses, con una inversión de 800.000 euros.

También está previsto el inicio de las obras de ampliación del IES Quartó de Portmany, en Sant Antoni de Portmany, con nueve aulas adicionales y mejoras de accesibilidad, con un presupuesto de 2,8 millones de euros.

La Conselleria prevé licitar antes de que termine 2026 el nuevo IES Can Cantó de Eivissa, una actuación estratégica valorada en 14,5 millones de euros. También se licitará la reforma del CEIP Vara de Rei de Sant Antoni, con una inversión de 1,2 millones.

Además, continúa en fase de supervisión el proyecto de ampliación del IES Quartó des Rei de Santa Eulària, presupuestado en 4,8 millones de euros.

En Formentera, se prevé la finalización de la ampliación del IES Marc Ferrer, con una inversión cercana a los dos millones de euros, una actuación que mejorará las instalaciones del centros y las adaptará a las necesidades actuales.