Educación exigirá la creación de Aulas Sensoriales en los centros de nueva construcción

PALMA 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Universidades ha puesto en marcha una iniciativa para mejorar la regulación emocional y el bienestar del alumnado, con la implantación de Aulas Sensoriales en todos los centros educativos de nueva creación.

Estas aulas estarán abiertas a cualquier alumno de los centros que dispongan de este espacio, tanto si tiene necesidades específicas de apoyo educativo (NESE) como si no, según ha explicado la Conselleria en un comunicado.

Las Aulas Sensoriales son espacios diseñados para ofrecer un ambiente controlado de estímulos que ayuda a los niños a recuperar el equilibrio emocional y conductual en momentos de desregulación.

El proyecto integra elementos visuales, auditivos, táctiles, olfativos y propioceptivos, con el objetivo de proporcionar una experiencia sensorial que favorezca la calma y la conciencia corporal. Estas aulas también son útiles para potenciar la estimulación y el desarrollo de los cinco sentidos.

Hasta ahora, la creación de estas aulas dependía de la iniciativa propia de los centros que contaban con este espacio. "Con esta medida, la Conselleria refuerza su compromiso con la inclusión educativa y la atención a la diversidad, al incorporar espacios que den una respuesta ajustada a las necesidades en todos los ámbitos del alumnado", han remarcado.