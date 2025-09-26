Educación financiará los planes de trabajo estatales del Centre de la Mar de Maó

MENORCA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Educación se ha comprometido a financiar los planes de trabajo anuales y plurianuales de carácter estatal del Centre de la Mar de Maó, con actuaciones que permitan impulsar la innovación, la investigación y la experimentación en formación profesional.

La firma de un convenio este viernes entre la Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social y el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes garantiza la continuidad del Centre de la Mar de Maó como Centro de Referencia Nacional en el área profesional de Náutica, de la familia de Transporte y Mantenimiento de Vehículos en el ámbito de la formación profesional.

El acuerdo ha sido suscrito por la consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social del Govern, Catalina Cabrer, y la secretaria general de Formación Profesional del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, Esther Monterrubio.

El documento define el papel de cada institución en el funcionamiento del centro de manera que, así como el Ministerio de Educación financiará los planes de trabajo, la Conselleria de Trabajo, a través del SOIB, asume los gastos de personal y el mantenimiento ordinario de las instalaciones.

El convenio tiene una vigencia inicial de cuatro años, prorrogable, e incluye la creación de una comisión de coordinación y seguimiento entre el Ministerio y la Conselleria para garantizar su correcto funcionamiento.

Desde el Govern han recordado que en los dos últimos años ha sido el SOIB quien ha sostenido económicamente el centro "como muestra de su compromiso con un proyecto en el que cree firmemente y que considera clave para el futuro del sector".

Este convenio da respuesta a una reivindicación reciente de la Conselleria de Trabajo. Cabrer, durante su visita a Menorca el pasado mes de agosto, reclamó al Ministerio que garantizara la financiación del centro, ya que la prórroga de los presupuestos generales del Estado había generado dificultades para asegurar su actividad ordinaria.

El Centre de la Mar es un Centro Público Integrado de Formación Profesional situado en Maó que tiene la consideración de Centro de Referencia Nacional de Náutica. Se trata de un centro pionero que ofrece formación vinculada al mantenimiento y reparación de embarcaciones de recreo y a la náutica deportiva y profesional. Además, funciona como espacio de innovación, experimentación e investigación en el ámbito de la formación profesional, y es un punto de encuentro para empresas, entidades y profesionales del sector marítimo.

También incluye instalaciones de un centro ocupacional propio del SOIB, así como actividades relacionadas con emprendimiento e innovación, además de servir de referencia para formadores y para el desarrollo de nuevas tecnologías o tendencias en el sector.