Educación impulsa los desafíos de la Agencia Espacial Europea con formaciones para docentes y proyectos para alumnos

La Conselleria de Educación y Universidades impulsará los desafíos relacionados con la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las artes y las matemáticas (Steam, por sus siglas en inglés) de la Agencia Espacial Europea (ESA) con formaciones para el profesorado y proyectos para el alumnado durante el curso 2025/2026.

Se trata de la nueva edición de los proyectos educativos Steam que se desarrollan dentro de la red Esero España y que incluye cinco retos educativos internacionales, ha informado la Conselleria en un comunicado.

Los tres primeros --'Detectives Climáticos', 'CanSat' y 'Astro Pi'-- ya están en marcha este primer trimestre y cuentan con las correspondientes formaciones para el profesorado.

Los otros dos proyectos --'Moon Camp' y 'Mission X'-- se iniciarán durante el segundo trimestre escolar, incorporando también formaciones específicas para garantizar su correcta implementación en las aulas.

Estas iniciativas se enmarcan en la línea de trabajo de IbSteam de ofrecer formaciones en competencia digital docente e impulso de las áreas Steam con el objetivo de dotar al profesorado de herramientas prácticas para innovar en el aula y conectar la ciencia con la vida cotidiana de su alumnado.

Cada desafío incorpora una formación reconocida y adaptada a las necesidades del profesorado participante y proporcionarán conocimientos técnicos, didácticos y metodológicos para implementar los proyectos de manera efectiva en los centros educativos de Baleares.

El profesorado no solo aprenderá los contenidos científicos, sino también a integrarlos en el currículo, cómo trabajar por proyectos, cómo fomentar la investigación y el espíritu crítico y cómo evaluar el aprendizaje competencial.

INVESTIGACIÓN AMBIENTAL

El proyecto 'Detectives Climáticos' pretende invitar al alumnado de primaria y secundaria a actuar como investigadores del clima mediante la observación y el análisis de su entorno y propone acciones para mejorar la sostenibilidad local.

El profesorado aprenderá a trabajar con datos reales de sensores meteorológicos, estaciones de medición e imágenes satelitales del programa Copernicus. La formación incluye sesiones prácticas sobre metodología científica, estrategias para comunicar resultados e integración del proyecto en el currículo.

En el desafío 'CanSat', el alumnado de secundaria diseñará y construirá un pequeño satélite dentro de una lata de refresco, programado con Arduino y equipado con sensores para medir temperatura, presión y posición.

Antes de llevarlo a cabo con su alumnado, los profesores participan en una formación técnica intensiva sobre programación, sistemas de comunicación, diseño 3D y montaje del satélite.

Como cierre del proyecto, se realizará un lanzamiento final del 'CanSat', se recogerán los datos de vuelo y los presentarán ante el jurado y la comunidad educativa.

PROGRAMACIÓN EN ÓRBITA

Los desafíos 'Astro Pi' ofrecerán al alumnado la oportunidad de programar experimentos que se ejecutan realmente en la Estación Espacial Internacional (ISS).

Uno de ellos, 'Mission Zero', está dirigido a alumnado de ocho a 14 años e introduce la programación básica en Python de una manera rápida e inclusiva.

El otro, 'Mission Space Lab', es un reto avanzado para equipos de secundaria que diseñarán y ejecutarán experimentos científicos reales con el desafío de calcular la velocidad de la Estación Espacial Internacional.

El profesorado recibirá formación específica en programación, tratamiento de datos y aplicaciones científicas de la informática para poder acompañar a los equipos en todas las fases del proyecto, desde el diseño hasta la comunicación de los resultados.

El proyecto 'Moon Camp' invitará al alumnado a asumir el rol de "aventurero espacial" y, en equipo, diseñarán un hábitat en la superficie lunar eligiendo tema y formato libremente. Las posibilidades incluyen diseños 3D, impresión 3D, robótica, mundos inmersivos o experimentos científicos.

Los docentes recibirán formación para integrar la actividad en el currículo, hacerla interdisciplinaria y guiar al equipo en todas las fases de diseño y presentación.

El proyecto 'Mission X' es un reto educativo de ámbito internacional que buscar animar al alumnado a entrenarse y alimentarse como los astronautas mediante actividades inspiradas en programas reales de entrenamiento espacial.

Los estudiantes completarán ejercicios físicos, investigaciones científicas y hábitos de nutrición saludable, contribuyendo al desafío global 'Walk to the Moon'.

El profesorado recibirá formación para aplicar esta actividad educativa en su centro, integrando salud, ciencia y movimiento en un contexto Steam. Esta formación dotará a los docentes de estrategias para promover hábitos saludables, aprendizaje activo y conexión con la ciencia del espacio.