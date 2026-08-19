Educación incorpora una persona encargada de supervisar el funcionamiento de los comedores escolares

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PALMA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Universidades incorporará a partir del curso 2026-2027 una persona responsable de supervisar el funcionamiento de los comedores escolares de los centros educativos de Baleares.

Esta nueva figura tendrá como objetivo garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad, organización y atención al alumnado durante el servicio de comedor, según ha informado la Conselleria en un comunicado.

Entre sus funciones estará la vigilancia del cumplimiento de las ratios establecidas entre monitores y alumnos, así como el seguimiento de las medidas destinadas a fomentar la presencia y el uso de productos locales y ecológicos en los menús escolares. También supervisará otros aspectos relacionados con la organización general del servicio para asegurar su correcto desarrollo.

Asimismo, se llevará a cabo un control y seguimiento de los centros que cuenten con servicio de cafetería, con el fin de garantizar también en estos espacios el cumplimiento de sus funciones y de la normativa.

Además, esta persona actuará como enlace de coordinación con los inspectores sanitarios encargados del seguimiento y control de las condiciones higiénicas y sanitarias de los comedores escolares, contribuyendo a garantizar la seguridad alimentaria del alumnado.