Educación inicia los trámites para poner en marcha el programa de Enseñanzas Integradas en el IES Mossèn Alcover

La Conselleria de Educación y Universidades implantará el Programa de Enseñanzas Integradas (PEI) en el IES Mossèn Alcover de Manacor a partir del curso 2026-2027, para atender las necesidades de los alumnos de la comarca de Llevant que deseen compaginar estudios de secundaria o bachillerato con enseñanzas artísticas profesionales de música.

Según han indicado, el conseller del ramo, Antoni Vera, y el secretario autonómico de Desarrollo Educativo, Mateu Suñer, se han reunido con el equipo directivo del instituto, así como con el alcalde de Manacor, Miquel Oliver, y la regidora de Educación del Ayuntamiento, Carme Gomila, para explicarles el proyecto.

El conseller ha señalado que actualmente los estudios solo se pueden cursar en Mallorca en el Conservatorio Profesional de Música y Danza de Palma.

Según Vera, el IES es la mejor opción para implantar este programa gracias a su ubicación cercana al Conservatorio Municipal de Música de Manacor y su oferta consolidada en las modalidades de bachillerato de Artes. La característica es clave para el programa, ya que permite impartir todas las materias que se pueden convalidar con las enseñanzas artísticas profesionales y crear un entorno favorable para el alumnado.

Para preparar la puesta en marcha de esta nueva oferta educativa, la Conselleria está realizando una encuesta al alumnado del Conservatorio de Manacor, el Ceipieem Simó Ballester y varias escuelas de música de la zona. La encuesta sigue abierta pero los primeros datos apuntan a una gran acogida por parte de los alumnos y las familias.

Para que los nuevos estudios sean posibles, es necesaria la firma de un convenio de colaboración entre la Conselleria y el Ayuntamiento de Manacor, para garantizar la organización y el buen funcionamiento del programa.

La implementación del PEI en Manacor se enmarca en la línea iniciada por la Conselleria con la puesta en marcha de este programa en el Conservatorio Profesional de Música y Danza de Ibiza.

NECESIDAD DE UN SOLAR EN PORTO CRISTO

Antes de la visita al IES, Vera ha visitado el CEIP Mitjà de Mar de Porto Cristo, donde la Conselleria llevará a cabo las tasas de reparación de la claraboya y la escalera de emergencia, que está precintada por mantenimiento.

Vera ha insistido al Ayuntamiento de Manacor en la necesidad de que la Conselleria pueda disponer de un solar en Porto Cristo para construir un nuevo centro escolar para acoger a los alumnos y docentes del CEIP ses Comes.

El conseller ha informado que la intención es construir un centro de dos líneas que, además de acoger a los alumnos de ses Comes, también ayude a reducir la presión del CEIP Mitjà de Mar, que en algunos cursos tiene tres líneas.

Además, ha destacado que el nuevo centro de infantil primaria permitirá disponer de "dos edificios educativos de dos líneas cada uno en Porto Cristo y dar respuesta a las necesidades del núcleo".

Además de visitar el CEIP Mitjà y el IES Mossèn Alcover, el conseller también ha estado en los CEIPs Es Canyar, Jaume Vidal i Alcover, Sa Torre y Molí d'en Xema, donde se ha reunido con los equipos directivos para conocer las necesidades de los centros.