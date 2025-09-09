Educación invertirá más de 4,5 millones de euros en nueve centros públicos de Ibiza

El alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, y el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera. - CONSELLERIA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES

PALMA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, y el alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, han firmado un convenio para mejorar las infraestructuras educativas del municipio, con una inversión global de algo más de 4,5 millones de euros repartida entre nueve centros públicos de Infantil y Primaria.

En el CEIP Can Misses, con una inversión de poco más de 12.000 euros, se renovará la carpintería del espacio de secretaría y se instalará una unidad de aire acondicionado. También se colocará un rollo de mimbre para mejorar la privacidad del recinto escolar, según ha explicado la Conselleria de Educación y Universidades en un comunicado.

El CEIP Sa Joveria recibirá una inversión de más de 220.000 euros para transformar el patio de Infantil con arena natural y juegos de madera, instalar toldos, revisar los pluviales y reparar el pavimento hundido de un aula.

En el CEIP Can Cantó, con un presupuesto que supera 920.000 euros, se ejecutará la cubierta de la pista deportiva, se mejorará el pavimento de las escaleras exteriores, se reconducirán las aguas pluviales y se creará un espacio para niños con cerramiento perimetral. También se instalará un rollo de mimbre.

El CEIP Sa Bodega contará con casi 140.000 euros para renovar el pavimento con caucho de colores, incorporar nuevos juegos infantiles, crear un almacén en la cocina y reformar el gimnasio.

En el CEIP Portal Nou, con una inversión de casi 170.000 euros, se reformará el pavimento deportivo, se protegerán las farolas, se cerrará la zona de juegos infantiles, se renovará el cerramiento del huerto y se instalará un rollo de mimbre.

El CEIP Cas Serres recibirá alrededor de un millón de euros para construir la cubierta de la pista deportiva, renovar los juegos infantiles y el pavimento del patio, sustituir las vallas de madera por vallas metálicas y colocar un rollo de mimbre.

En el CEIP Poeta Villangómez, con más de 885.000 euros, se construirá la cubierta de la pista deportiva, se reformará el pavimento con canalización de aguas pluviales y se instalará un rollo de mimbre.

El CEIP Sa Blanca Dona llevará a cabo actuaciones por valor de alrededor 991.000 euros, que incluyen la reforma del pavimento deportivo, la canalización de aguas pluviales, el pavimentado del acceso exterior a las pistas, la construcción de la cubierta del gimnasio y la instalación de un rollo de mimbre.

En el CEIP Sa Graduada, con una inversión de más de 180.000 euros, se renovará el pavimento, se ampliará el espacio infantil con un cerramiento y pavimento vinílico, se creará un almacén y se instalarán toldos enrollables para proteger de la radiación solar.

Este convenio, que se ejecutará entre los años 2026 y 2028, ejemplifica la voluntad de las instituciones de reforzar el compromiso con la educación pública, garantizando entornos escolares de calidad que favorezcan el desarrollo integral del alumnado.