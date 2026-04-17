Educación licita las obras de mejora de accesibilidad del CEIP Sa Penyal de Son Servera

PALMA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Universidades ha licitado las obras de mejora de la accesibilidad del CEIP Na Penyal de Son Servera, que cuentan con un presupuesto de 142.800 euros.

Según ha informado la Conselleria en un comunicado, esta actuación busca garantizar la accesibilidad universal en el centro educativo a través de la instalación de un ascensor que conectará las diferentes plantas del edificio.

En concreto, las obras incluyen la construcción de un nuevo volumen destinado a albergar el ascensor, la integración de la escalera exterior existente, así como la adaptación de los recorridos afectados. Asimismo, se llevarán a cabo las intervenciones necesarias para asegurar la continuidad funcional entre los distintos espacios del centro afectados por la actuación. El plazo de ejecución previsto es de seis meses.