Educación permitirá a alumnos con custodia compartida usar distintas paradas de transporte escolar

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, durante la primera jornada de las mesas educativas previas al inicio del curso 2025-2026 - CAIB

También entrará en fase piloto el sistema Llull en 29 centros para modernizar la gestión educativa

PALMA, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha anunciado este jueves una nueva instrucción que permitirá, por primera vez, que alumnos con custodia compartida puedan utilizar paradas diferentes dentro de la misma ruta o vehículos alternativos, siempre que el centro escolar esté incluido en el itinerario.

Esta iniciativa --que responde a una demanda de familias de Ibiza, así como del Defensor del Menor-- se ha presentado durante la primera jornada de las mesas educativas previas al inicio del curso 2025-2026, que ha reunido a representantes de la Mesa Sectorial de Educación, la Mesa de Educación Concertada y la Mesa de Directores.

Así, a partir de septiembre, las familias podrán presentar una solicitud formal al centro escolar, que valorará la documentación y podrá autorizar el uso flexible del transporte.

Hasta ahora, según ha explicado la Conselleria en nota de prensa, los alumnos solo podían estar adscritos a una única ruta, lo que dificultaba la conciliación familiar en estos casos.

EL SISTEMA LLULL LLEGA EN FASE DE PRUEBA

Además de esta medida, Vera ha anunciado una segunda novedad consistente en la entrada en fase de pruebas del sistema Llull, "una herramienta digital que modernizará la gestión educativa".

Desde septiembre, 29 centros de Baleares participarán en esta prueba piloto, que incluirá formación para los equipos directivos. El sistema permitirá gestionar aspectos económicos y comunicaciones entre centros y Conselleria, con previsión de extenderlo a todos los centros públicos durante el primer trimestre de 2026.

Entre los centros participantes figuran escuelas infantiles, colegios de primaria, institutos, centros integrados de Formación Profesional (FP), el Conservatorio Profesional de Música y Danza de Mallorca, la Escuela de Arte de Ibiza y la Escuela Oficial de Idiomas de Manacor, entre otros.

Las mesas educativas continuarán el lunes 1 de septiembre con una segunda jornada dedicada a la Mesa de Docentes, la Mesa 0-3 y la Mesa de Familias, completando así el calendario de reuniones previas al inicio del curso.