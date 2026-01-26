Educación pone a disposición de los centros una serie de cortometrajes para fomentar la empatía y la convivencia

Cartel de las jornadas organizadas por la Conselleria de Educación y Universidades con motivo del Día Escolar de la Paz y la No Violencia. - CAIB

PALMA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Universidades ha puesto a disposición de los centros educativos de Baleares una serie de cortometrajes para fomentar la empatía, la convivencia, la solidaridad y la gestión emocional.

La iniciativa, impulsada por el Instituto para la Convivencia y el Éxito Escolar (Convivexit), se enmarca en el Día Escolar de la Paz y la No Violencia, que se celebrará el próximo viernes.

Las piezas audiovisuales puestas a disposición de los centros, ha indicado la Conselleria en un comunicado, tratan una serie de valores que son pilares fundamentales para una convivencia pacífica y van en la línea del espíritu que transmite ese día.

Los cortometrajes, clasificados según la etapa y el ciclo educativo, trabajan el autoconocimiento y la regulación emocional, la empatía, las habilidades sociales y la toma de decisiones responsables, un conjunto de aspectos que "impactan positivamente en el bienestar personal, en la convivencia y en el rendimiento académico".

El cine, de esta forma, se presenta como una herramienta pedagógica que transmite situaciones y emociones cercanas al alumnado y permite la apertura de diálogos y de análisis emocional.

Además de los cortometrajes, el programa de las jornadas propone múltiples actividades en el aula destinadas a la cooperación, la resolución de conflictos y la comunicación asertiva, cada una de ellas acompañada de orientaciones para el profesorado.

Todos estos materiales estarán disponibles a través de la plataforma online 'BackPack: cine educativo'. La Conselleria facilitará las credenciales a los centros para que estos tengan acceso a la plataforma.