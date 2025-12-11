Educación prepara para el próximo curso una nueva normativa de la formación permanente del profesorado

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera. - PARLAMENT

PALMA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Educación está preparando una nueva normativa, que estará lista para aplicarse el próximo curso, en materia de formación permanente del profesorado.

Lo ha adelantado este jueves el conseller de Educación y Universidades en la Comisión del área en el Parlament, en una comparecencia a petición del PSIB para responder oralmente a varias preguntas sobre la cuestión presentadas inicialmente por escrito.

Después de que la diputada del PSIB Amanda Fernández haya acusado al Govern y al departamento que dirige Antoni Vera de no hacer una apuesta real por la formación permanente del profesorado, el conseller ha avanzado el cambio de normativa "total y absoluto" tanto en lo que respecta a la gestión como a la concepción.

Para esto, ha explicado, Baleares está tomando nota de lo que hacen otras CCAA punteras en la materia y ya ha adelantado que la nueva norma contemplará una dirección única de formación del profesorado en Mallorca, Menorca y Pitiusas, sin que esto significa la desaparición de los centros de los diferentes municipios, que redundará en una mejor gestión.

Fernández, por su parte, ha recordado que registró las preguntas por escrito sobre aportaciones presupuestarias y número de asesores en los distintos tipos de centros de formación del profesorado en julio y que cinco meses no se habían contestado, por lo que se pidió la presencia del conseller en comisión para que respondiera oralmente.

En relación a las preguntas, el conseller ha explicado, por un lado, que prácticamente todos los centros de profesorado (CEP) vieron incrementada su aportación presupuestaria del curso 2023-2024 al curso 2024-25. El Centro de Formación, Innovación e Investigación de la Dirección Escolar (Cfirde) sí que vio reducida su aportación porque era, según el conseller, "desmesurada".

También se redujo la aportación al CEP Ibsteam porque, entre otras cuestiones, hay formaciones que se pagan desde la Conselleria y porque los fondos europeos que recibe van finalizando y por tanto las personas que trabajan.

En cuanto al número de asesores de formación, Vera ha señalado que del curso 2023-2024 al 2024-205 en los CEP se pasó de 47 a 40 en total; en los Cfirde se mantuvo en cuatro, mientras que en los Centros de Formación, Innovación y Desarrollo de la Formación Profesional (Cfinfp) se pasó de ocho a 17 para cumplir con el despliegue de los decretos de Formación Profesional. Ibsteam, por su parte, pasó de 24 a 22.

Este curso, ha indicado, los CEP cuentan con 36 asesores de formación de acuerdo con la orden de la legislatura pasada pendiente de ser revisada; el Cfirde mantiene cuatro, y el Cfinfp ha bajado a ocho porque ya se ha hecho despliegue de los decretos.