Educación reúne a los directores de infantil y primaria para trasladarles las novedades del próximo curso

Educación reúne a los directores de infantil y primaria para trasladarles las novedades del próximo curso
Educación reúne a los directores de infantil y primaria para trasladarles las novedades del próximo curso - CAIB
Europa Press Islas Baleares
Publicado: lunes, 25 mayo 2026 13:01
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PALMA 25 May. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha reunido este lunes a los directores de los centros educativos de infantil y primaria para trasladarles las principales novedades de cara al próximo curso 2026-2027.

Durante el encuentro se han expuesto mejoras en servicios como las ayudas de comedor y el transporte escolar, así como los principales cambios normativos y organizativos previstos para el próximo curso.

También se han presentado iniciativas para reforzar las competencias básicas, la convivencia escolar y el bienestar emocional en los centros, así como nuevas acciones en materia de inclusión y atención a la diversidad, ha informado la Conselleria en un comunicado.

Uno de los ejes destacados ha sido la voluntad de reforzar la autoridad docente mediante un nuevo decreto que actualizará el marco normativo vigente.

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