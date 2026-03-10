Educación saca a licitación las obras de ampliación del CEIP Sant Carles cuyo presupuesto asciende a 4,5 millones

EIVISSA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Universidades ha sacado a licitación las obras de ampliación del CEIP Sant Carles, situado en Santa Eulària des Riu, con un presupuesto base de 4,59 millones de euros y un plazo de ejecución previsto de 18 meses.

Según ha informado la Conselleria en un comunicado, esta actuación permitirá dar respuesta a las necesidades de espacio del centro y adaptarlo a los requerimientos actuales de funcionalidad y crecimiento.

El proyecto contempla la construcción de un nuevo edificio conectado con el edificio principal de primaria mediante un paso que garantizará la integración y la continuidad. Además, se incorporan rampas exteriores que facilitarán el acceso desde el patio al nuevo edificio y al pasillo de conexión.

La ampliación permitirá dotar al centro de nuevos espacios adaptados a las necesidades pedagógicas actuales. En la planta baja se ubicará el gimnasio, el comedor, la cocina, la biblioteca, los baños y distintas zonas de almacén e instalaciones, mientras que en la primera planta se construirán cuatro aulas, un espacio para pequeño grupo, dos aulas polivalentes, una sala polivalente y los servicios correspondientes.

Paralelamente, el proyecto incluye actuaciones de reforma en el edificio existente que permitirán reorganizar la planta baja con nuevos espacios de dirección, secretaría y despacho, y reubicar en la primera planta la sala de profesores y nuevas aulas para pequeño grupo.

Con esta licitación, la Conselleria ha asegurado reforzar su compromiso con la mejora y modernización de las infraestructuras educativas de las Baleares y con la garantía de unas condiciones óptimas para el aprendizaje y el bienestar del alumnado.