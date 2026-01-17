Educación saca a licitación la reforma del antiguo Cuartel de Santiago para el CEPA Joan Mir i Mir

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, en la presentación del proyecto este verano - CAIB

El Instituto Balear de Infraestructuras y Servicios Educativos (Ibisec) de la Conselleria de Educación y Universidades ha sacado a licitación las obras de reforma del antiguo Cuartel de Santiago, en Mahón, para convertirlo en el Centro de Educación de Personas Adultas (CEPA) Joan Mir i Mir.

Así lo han informado desde la Conselleria de Educación este sábado, en una nota de prensa, en la que han explicado que el proyecto cuenta con un presupuesto de 4.076.790,37 euros y las obras tendrán una duración de 12 meses, con previsión de ejecución entre el segundo trimestre de 2026 y el segundo trimestre de 2027.

El edificio que se reformará es el edificio 2 del antiguo Cuartel de Santiago, construido en 1915. Tiene dos plantas en forma de U y, junto con el edificio 3, cierra un patio de 30 x 40 metros. El edificio es simétrico y tiene los accesos principales hacia la plaza de la Explanada y el patio interior. Anteriormente ya se realizaron obras de reforma de la cubierta y las fachadas. El proyecto prevé la creación de 16 aulas, laboratorios, biblioteca, espacios administrativos y zonas comunes que ocuparan una superficie de 2.132 metros cuadrados.

La reforma transformará completamente el interior del edificio, con la sustitución de puertas y la reconstrucción de escaleras, y también rehabilitará los espacios exteriores. Asimismo, el edificio mantendrá su misma forma y volumen, y su uso será exclusivamente docente.

El Cuartel de Santiago también será la sede de la Escola Balear d'Administració Pública (EBAP), que contará con 461 metros cuadrados de superficie y un total de cinco aulas.

Esta actuación forma parte de la iniciativa 'Illes en Transformació' del Govern balear y pretende reafirmar el compromiso de la Conselleria de Educación con la mejora y la modernización de las infraestructuras educativas en las Islas.