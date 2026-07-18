Eivissa constituye su Mesa Municipal del Taxi

El alcalde de Eivissa, Rafael Triguero, en la constitución de la Mesa Municipal del Taxi. - AYUNTAMIENTO DE EIVISSA

EIVISSA 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Eivissa ha constituido la Mesa Municipal del Taxi, para dar cumplimiento al Reglamento regulador de la prestación del servicio público de autotaxi.

Según ha afirmado el Consistorio en un comunicado, supone además un nuevo espacio estable de participación, consulta y diálogo entre el Ayuntamiento y el sector, así como diferentes patronales.

El alcalde de Eivissa, Rafa Triguero, ha afirmado que la constitución de la Mesa representa "un paso importante" para consolidar un espacio de trabajo conjunto con el sector, "desde el diálogo y el consenso para mejorar un servicio público esencial".

Entre los acuerdos adoptados, se impulsará una auditoría sobre el cumplimiento de las obligaciones del servicio para comprobar que los vehículos desarrollan la actividad de acuerdo a la normativa vigente. La auditoría permitirá verificar que los taxis prestan el servicio conforme a la normativa, al detectar posibles incidencias.