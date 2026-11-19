Presentación de la memoria anual de la Oficina de la Mujer del Consell d'Eivissa. - CONSELL D'EIVISSA

EIVISSA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Oficina de la Mujer del Consell d'Eivissa ha atendido a 82 víctimas de violencia sexual, el doble que hace un año, y ha registrado 12 casos de agresiones sexuales en grupo cometidas por hombres en ocho meses.

Así consta en la memoria anual del organismo, que ha sido presentada este jueves en una rueda de prensa con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25N).

La oficina, coincidiendo con la puesta en funcionamiento del Espai Savina el pasado marzo, un centro de atención 24 horas, ha duplicado la atención a mujeres que han sido víctimas de violencia sexual en el último año, pasando de 40 a 82 casos (+105%) en poco menos de un año.

Entre ellas había tres adolescentes de entre 16 y 17 años y tres madres cuyas hijas habían sufrido violencia sexual, según ha informado la institución insular en un comunicado.

El servicio ha registrado 134 llamadas telefónicas, 24 de las cuales fuera del horario ordinario, y ha realizado 24 acompañamientos especializados, con una dedicación acumulada de 84 horas y 29 minutos.

Según los datos recogidos, el 64,6% de las situaciones atendidas corresponden a agresiones sexuales, mientras que el 15,9% están relacionadas con abusos sexuales sufridos durante la infancia.

La memoria también identifica 12 registros de violencia sexual cometida por un grupo de hombres. La coordinadora del centro, Eva Cabrerizo, ha explicado que esta realidad que requiere de una atención "especializada y sensible" a las consecuencias psicológicas, emocionales y sociales, pues la participación de diversos agresores puede aumentar la sensación de indefensión y miedo.

Otro aspecto destacado es que el 62,2% de los agresores identificados pertenecían al entorno conocido de la víctima, incluyendo personas cercanas, familiares y parejas o exparejas. La memoria recoge, además, que ocho de las mujeres atendidas han manifestado haber sufrido una tentativa de suicidio como consecuencia de la agresión sexual.

MÁS DE LA MITAD SUFREN MALTRATO PSICOLÓGICO

La memoria anual de la oficina recoge que entre noviembre de 2025 y octubre de 2026 se atendieron a un total de 763 personas, lo que representa un incremento del 1,6%.

La consellera insular de Bienestar Social, Familia e Igualdad, Carolina Escandell, ha considerado que estos datos "ponen de manifiesto la necesidad de continuar reforzando los recursos públicos de atención a las mujeres que sufren cualquier forma de violencia machista, pero también la importancia de que conozcan los servicios que tienen a su disposición y sepan que no están solas".

Escandell ha señalado que la puesta en marcha del Espai Savina ha sido "un paso muy importante para ampliar la capacidad de respuesta ante las violencias sexuales, con una atención especializada y un servicio disponible las 24 horas del día, los 365 días del año".

Respecto a los diferentes programas de la Oficina de la Mujer, el servicio de atención y tratamiento a víctimas de violencia de género ha atendido a 470 mujeres, frente a las 533 del año anterior, una reducción del 11,8%.

De éstas, 267 mujeres, el 56,8%, han sufrido maltrato físico y psicológico; 130, el 27,7%, maltrato psicológico; y 53, el 11,3%, han sufrido violencia física, psicológica y sexual.

Uno de los datos más significativos es la duración de las situaciones de maltrato. Un total de 147 mujeres, el 31,3% de las atendidas en este programa, han sufrido violencia durante cinco años o más, y en 77 casos, el 16,4%, esta situación se ha prolongado durante más de diez años.

Respecto a las denuncias, 335 de las 470 mujeres atendidas, el 71,3%, habían denunciado la situación de violencia, mientras que 127, el 27%, no lo habían hecho.

Entre las mujeres que habían interpuesto una denuncia, 238 habían obtenido una orden de protección, incluyendo las órdenes cautelares y las que posteriormente habían caducado. La mayoría de las mujeres atendidas en este programa tienen entre 35 y 44 años, una franja que representa el 41,5% del total. En cuanto a la situación laboral, 246 mujeres disponen de un contrato de trabajo.

UN CENTENAR MUJERES Y MENORES ACOGIDOS

En relación con los recursos de acogida de la Oficina de la Mujer, su directora, Lourdes García, ha explicado que durante el periodo analizado se ha atendido a 67 mujeres y 35 menores.

El servicio dispone de dos recursos residenciales, con un total de 34 plazas, que permiten ofrecer alojamiento de urgencia, estancias de media duración y un piso puente para mujeres que se encuentran en un proceso más avanzado de autonomía personal e inserción sociolaboral. La duración media de las estancias ha sido de 67,4 días, frente a los 59 días del periodo anterior, un incremento del 14,2%.

De los casos atendidos, 41 mujeres y 13 menores han utilizado los recursos de urgencia, mientras que 21 mujeres y 20 menores han sido alojados en recursos de media estancia, y cinco mujeres y dos menores han pasado por el piso puente.

En cuanto a la atención psicológica a los hijos e hijas de mujeres víctimas de violencia de género, se ha atendido a 51 menores, 26 niños y 25 niñas, con un total de 361 sesiones individuales de tratamiento psicológico.

La memoria destaca que el 92,2% de los menores atendidos presenta problemas emocionales, el 58,8% manifiesta dificultades en el ámbito escolar y el 54,9% presenta conductas disruptivas.

Por otro lado, el programa de asesoramiento y atención a la mujer ha atendido a 217 mujeres, de las cuales 125 han realizado consultas no relacionadas con situaciones identificadas como violencia de género y 92 han recibido asesoramiento específico en esta materia.

También destaca el incremento de la actividad del programa de orientación formativa y sociolaboral, que ha pasado de 15 a 43 mujeres atendidas, un 186,7% más que el año anterior.