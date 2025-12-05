Las ejecuciones hipotecarias sobre vivienda bajan un 20% en el tercer trimestre en Baleares

Archivo - Edificios con viviendas. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

PALMA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El número de ejecuciones hipotecarias sobre viviendas habituales se situó en 24 en el tercer trimestre del año, un 20% inferior a la del mismo periodo de 2024, según la estadística de ejecuciones hipotecarias publicada este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El objetivo principal de esta estadística del INE es ofrecer trimestralmente el número de certificaciones de ejecuciones hipotecarias iniciadas e inscritas en los Registros de la Propiedad durante el trimestre de referencia. Estadística recuerda que no todas las ejecuciones de hipoteca terminan con el lanzamiento (desahucio) de sus propietarios.

En el tercer trimestre se iniciaron 35 ejecuciones hipotecarias, un 27,08% menos en la comparativa anual. De ellas, 30 afectaron a fincas urbanas (donde se incluyen las viviendas) y 5 a fincas rústicas.

Dentro de las fincas urbanas, 24 ejecuciones correspondieron a viviendas, todas sobre usadas. De ellas, 20 eran ejecuciones sobre viviendas de personas físicas y 4 de jurídicas.

En toda España, el número de ejecuciones hipotecarias sobre viviendas habituales se situó en 2.066 en el tercer trimestre del año, récord para un tercer trimestre desde 2021 y un 19,3% superior a la del mismo periodo de 2024.

No obstante, esta cifra es casi un 29% inferior a la del trimestre anterior.