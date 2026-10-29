El Ejército del Aire despliega su estructura de mando por primera vez en la base aérea de Pollença

PALMA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ejército del Aire y del Espacio ha desplegado por primera vez personal del Componente Aéreo de la Fuerza Conjunta (ESP JFAC) en la base aérea de Pollença, en Mallorca, para planear misiones aéreas desarrolladas en el marco del ejercicio 'Sirio-Dragón-Tormenta 2026'.

El despliegue, desarrollado entre el 15 y el 29 de octubre, ha sido posible gracias al apoyo del personal y los medios del Grupo Móvil de Control Aéreo (Grumoca), el Segundo Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo (Seada) y el Centro de Informática de Gestión (Ciges).

Según ha destacado el Ejército del Aire y del Espacio, se trata de la primera vez que se despliega parte del JFAC en Mallorca, coincidiendo con la reciente reclasificación del antiguo aeródromo de Pollença como base aérea.

Los apoyos de la base aérea, el Grupo de Escuelas de Matacán (Gruema), el Seada y el Ciges han permitido desempeñar todas las funciones del personal desplegado con total normalidad desde una ubicación no preparada, como la plataforma de aparcamiento de los hidroaviones de la propia base.

Con esta actividad se ejercita la capacidad de despliegue del JFAC, uno de los objetivos del Ejército del Aire y del Espacio para contribuir al cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por España en el marco de las organizaciones internacionales con las que tiene comprometida esta capacidad.

El objetivo del ejercicio es adiestrar y evaluar a las unidades aéreas de combate, apoyo al combate y del sistema de mando y control, para garantizar su preparación en el planeamiento y ejecución de operaciones, así como para mantener la disponibilidad operativa y el estado de alistamiento requerido para constituir, de forma rápida y eficaz, las organizaciones operativas aéreas que se determinen.